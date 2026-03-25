Kırklareli'nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
Lüleburgaz ilçesinde umreye gidecek 35 kişilik kafile, Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen törenle dualarla kutsal topraklara uğurlandı. İlçe Müftüsü Sabri Demir, umre ziyaretinin önemine vurgu yaptı.
Her bir Müslüman'ın kutsal toprakları ziyaret ederek ibadet etme isteği bulunduğunu ifade eden Demir, kutsal topraklarda yapılacak ibadetlerin kabul olmasını diledi.
Konuşmanın ardından yapılan dualarla kafile kutsal topraklara uğurlandı.
Kaynak: AA / Tevfik İşçi