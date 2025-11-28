Haberler

Lüleburgaz'da Silahlı Kavga Sonrası Genç Kız İçin Mevlit Okutuldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir silahlı kavgada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur için mevlit okutuldu. Ailesinin evinin önünde düzenlenen taziye programına çok sayıda katılımcı yer aldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur için mevlit okutuldu.

Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz Birlik Beraberlik ve İnsani Yardımlaşma Derneğince hayatını kaybeden genç kızın ailesinin yaşadığı evin önünde kurulan taziye çadırında Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Hayatını kaybeden genç kızın babası Emin Sanpur, yaptığı konuşmada, çok üzgün olduklarını belirtti.

Kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyen Sanpur, kendisini yalnız bırakmayan devlet yetkilileri ile Lüleburgaz halkına teşekkür etti.

Programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

21 Kasım'da, Gündoğdu Mahallesi'ne gelen bir grubun, daha önceden husumetli oldukları öğrenilen kişinin evine silahla ateş açması sonucu çıkan çatışmada, nişanlısının evine aile yemeği için geldiği öğrenilen Rümeysa Sanpur (19) silahla ağır yaralanmış, hastanede hayatını kaybetmişti.

Kavgaya karışan 16 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

Sanpur'un cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verilmişti.

Yaşamını yitiren Rümeysa Sanpur'un (19) nişanlısı S.D'nin de aralarında bulunduğu 16 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
