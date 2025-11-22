Haberler

Daha 19 yaşındaydı! Yemeğe gittiği nişanlısının evinde kurşun yağmuruna tutuldu

Daha 19 yaşındaydı! Yemeğe gittiği nişanlısının evinde kurşun yağmuruna tutuldu
Güncelleme:
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur, yemeğe gittiği nişanlısının evine husumetlileri tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Evdekilerin de karşılık verdiği çatışmaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur, nişanlısının evine yapılan silahlı saldırıda öldü.

KURŞUN YAĞMURUNA YAKALANDI

Olay, dün akşam saatlerinde, Gündoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur'un kızı olan Rümeysa Sanpur, nişanlısının evine yemeğe gitti. İddiaya göre, bir süre sonra, Sanpur'un nişanlısının husumetlileri olduğu belirtilen grup tarafından silahlarla eve ateş açıldı. Evdekiler de gruba karşılık verdi.

Lüleburgaz'da Silahlı Kavga: Nişanlısının Evinde Hayatını Kaybeden Genç Kız

KURTARILAMADI

Silahlı çatışmada dışarıdan açılan ilk ateşte Rümeysa Sanpur'un yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sanpur, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Lüleburgaz'da Silahlı Kavga: Nişanlısının Evinde Hayatını Kaybeden Genç Kız

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Geniş çaplı soruşturma başlatan polis, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
