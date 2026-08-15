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Lüleburgaz'da seyir halindeki motosiklette çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz'da seyir halindeki motosiklette çıkan yangın söndürüldü
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Salih O. yönetimindeki 39 ADJ 253 plakalı motosiklet, eski itfaiye binası önünden terminal istikametine giderken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü, alevleri fark ederek motosikleti durdurdu; çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak motosiklet tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeyken yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Salih O. idaresindeki 39 ADJ 253 plakalı motosiklet, eski itfaiye binası önünden terminal istikametine seyrettiği sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü motosikletten çıkan alevleri görerek, motosikleti durdurdu. Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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