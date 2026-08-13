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POMEM Adaylarına Fiziki Yeterlilik Kursu

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Lüleburgaz'da POMEM sınavına hazırlanan adaylar için Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi'nde fiziki yeterlilik kursu veriliyor. Antrenör Burcu Kurt eşliğinde parkur çalışmaları yapan adaylara, ilçe müdürü Hekim Demirci başarı diledi.

Lüleburgaz ilçesinde Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına hazırlanan adaylar için fiziki yeterlilik kursu devam ediyor.

Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kurs kapsamında adaylar, antrenör Burcu Kurt eşliğinde sınavda karşılaşacakları fiziki yeterlilik parkuruna yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Lüleburgaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hekim Demirci ile Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Giden Özçelik, antrenman yapan adayları ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Demirci, sınav öncesi adaylarla sohbet ederek başarı diledi.

Kaynak: AA
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