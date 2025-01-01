Lüleburgaz'da Oyuncak Fabrikasında Yangın Çıktı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir oyuncak fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Büyükkarıştıran beldesindeki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel