Lüleburgaz'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Lüleburgaz'da Otluk Alanda Yangın Çıktı
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Lüleburgaz ilçesinde Dere Mahallesi'nde başlayan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Dere Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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