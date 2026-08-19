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Lüleburgaz'da Şeker Fabrikasına Sıkı Denetim

Lüleburgaz'da Şeker Fabrikasına Sıkı Denetim
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Lüleburgaz'da nişasta bazlı şeker üretim tesisi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hijyen, üretim ve depolama açısından denetlendi. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı, denetimlerin süreceği açıklandı.

Lüleburgaz ilçesinde nişasta bazlı şeker üretimi yapan bir işletmede denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, işletmelerin hijyen, üretim koşulları, personel, ürünlerin depolama alanlarını inceledi.

Denetimde, işletmenin üretim süreçleri incelenerek mevzuata uygunluğu da kontrol edildi.

Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güvenilir gıda arzının sağlanması ve mevzuata uygun üretimin teminat altına alınması amacıyla gıda denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA
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