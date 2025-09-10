Lüleburgaz'da Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Lüleburgaz'da muhtarlar toplantısı yapıldı.

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız başkanlığında Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, köy ve mahallelerde yürütülen çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi aldı.

Muhtarların isteklerini dinleyen Yıldız, muhtarların vatandaşlarla devlet kurumları arasında köprü görevi gördüğünü dile getirdi.

Muhtarların aktardığı sorun ve taleplerin yol gösterici olduğunu belirten Yıldız, mahalle ve köylerdeki ihtiyaçların bu buluşmalar sayesinde daha yakından takip edilebildiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Murat Gerenli de mahalle ve köy muhtarlarının yaşadıkları bölgelerin sorunlarını en iyi bilen kişiler olduğunu belirterek, Lüleburgaz'ın her noktasında yaşam kalitesini yükseltmeye önemli yönelik önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Lüleburgazspor'dan Kaymakam Yıldız'a ziyareti

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Lüleburgazspor Kulübü heyetini makamında kabul etti.

Kulüp Başkanı Kenan Ürün, ziyarette kulüp çalışmaları hakkında Kaymakam Yıldız'a bilgi verdi.

Yıldız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporu ve sporcuları her zaman desteklediklerini söyledi.

Ziyarette Başkan Vekili Serap Ürün ve Teknik Direktör Dinçer Pehlivan da hazır bulundu.