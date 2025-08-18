Lüleburgaz'da Muhtarlar Toplantısı Düzenlendi

Lüleburgaz Kaymakamlığınca muhtarlar toplantısı düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Kemal Yıldız başkanlığında, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Necdet Tekin Kongre ve Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, köylerde yapılan yatırımlar, hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi.

Toplantıda vatandaşların beklentilerine yönelik muhtarların taleplerini dinleyen Yıldız, sorunların çözümlerine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Yıldız, muhtarların kamu hizmetlerinin halka ulaştırılmasında önemli bir köprü görevi gördüğünü belirterek, tüm kurumların muhtarlarla daha çok işbirliği içinde olması gerektiğini kaydetti.

Toplantıya kurum müdürleri ve il genel meclis üyeleri de katıldı.