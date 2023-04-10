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Lüleburgaz'da Kumaş Yüklü Tırda Yangın

Lüleburgaz'da Kumaş Yüklü Tırda Yangın

Güncel Haberler

Lüleburgaz'da seyir halindeki kumaş yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında tırda maddi hasar meydana geldi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeyken kumaş yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yusuf A. idaresindeki NZ 475 FL tırın çekici kısmı Yörük Dere mevkisinde alev aldı.

Sürücü tırdan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürdü.

Yangında tırda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Lüleburgaz İtfaiye Güncel Haberler

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