Üye Girişi
Haberler

Lüleburgaz'da Hafif Ticari Araç ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı

Güncel Haberler

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Recep Ali Çelik idaresindeki 39 S 1250 plakalı minibüs ile Musa Kızmaz yönetimindeki 39 AAZ 619 plakalı otomobil, İstasyon Caddesi'nde çapıştı.

Kazada sürücüler ile minibüsteki yolcu yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel

Lüleburgaz Kırklareli Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title