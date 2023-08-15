Lüleburgaz'da Hafif Ticari Araç ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Recep Ali Çelik idaresindeki 39 S 1250 plakalı minibüs ile Musa Kızmaz yönetimindeki 39 AAZ 619 plakalı otomobil, İstasyon Caddesi'nde çapıştı.
Kazada sürücüler ile minibüsteki yolcu yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel