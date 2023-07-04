Lüleburgaz'da çıkan yangında buğday ekili alan zarar gördü

Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü. Durak Mahallesi'nde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, yaklaşık 1 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.