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Lüleburgaz'da çıkan yangında buğday ekili alan zarar gördü

Lüleburgaz'da çıkan yangında buğday ekili alan zarar gördü

Güncel Haberler

Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü. Durak Mahallesi'nde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, yaklaşık 1 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

Durak Mahallesi'nde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, yaklaşık 1 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel

Lüleburgaz İtfaiye Güncel Haberler

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