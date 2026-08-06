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Lüleburgaz'da Tarım Yangını Söndürüldü

Lüleburgaz'da Tarım Yangını Söndürüldü
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hasat edilmiş tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hasat edilmiş tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Durak Mahallesi İstasyon Caddesi Yeni Tren İstasyonu mevkisinde hasat edilmiş tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 30 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA
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