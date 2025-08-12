Lüleburgaz'da Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü

Lüleburgaz'da Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana yayıldı ve 20 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ceylanköy de anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede ağaçlık alana yayıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın köyde bir ağıla da sıçradı. Ağılda bulunan 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
