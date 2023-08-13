Lüleburgaz'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Lüleburgaz ilçesinde Yılmaz Mahallesi set yolu kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yılmaz Mahallesi set yolu kenarındaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel