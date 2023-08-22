Lüleburgaz Belediyesi İstasyon Caddesi'ndeki çalışmaları yeniden yapıyor

Lüleburgaz Belediyesi'nin yüklenici hatalarını tespit ederek yeniden bedelsiz bir şekilde yaptırdığı İstasyon Caddesi'ndeki çalışmalar sürüyor. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de çalışmaları yerinde inceleyerek, 'Çok kısa bir süre içinde daha konforlu ve kullanışlı bir caddeye kavuşacağız. İlk günkü gibi şeffaf olmaya, yaptığımız her işin, harcadığımız her kuruşun hesabını vermeye devam edeceğim' dedi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin yüklenici hatalarını tespit ederek yeniden bedelsiz bir şekilde yaptırdığı İstasyon Caddesi'ndeki çalışmalar sürüyor. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de çalışmaları yerinde inceleyerek, "Çok kısa bir süre içinde daha konforlu ve kullanışlı bir caddeye kavuşacağız. İlk günkü gibi şeffaf olmaya, yaptığımız her işin, harcadığımız her kuruşun hesabını vermeye devam edeceğim" dedi.

Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nin Nazif Balkan Caddesi'nden D-100 istikametine doğru olan kısmında sıcak asfalt çalışmaları devam ederken, diğer istikamette de çalışmalar başlayacak. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde koordineli bir şekilde gerçekleştirilen çalışmaları Başkan Gerenli yerinde inceledi. Ekiplerden bilgi alan Gerenli, caddenin çok kısa bir zaman içinde konforlu hale getirileceğini söyledi.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan Gerenli, caddede yol yapımının tekrarlanması nedeniyle duyduğu üzüntüyü belirterek şeffaflık ve hesap verebilirlik vurgusu yaptı. Başkan Gerenli, şunları kaydetti:

"Lüleburgazlılara en başında söz vermiştim. Şeffaf olacağım ve yaptığımız her işin harcadığımız her kuruşun hesabını komşularıma vereceğim. Tıpkı göreve ilk başladığım dönemde Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde olduğu gibi burada da İstasyon Caddesi yapım işinde de yüklenici firmadan kaynaklanan hatalar, kusurlar ve eksiklikler olduğunu gördük. Bunları tespit ettik. Gerekli yazışmalarımızı yaptık. Şimdi yüklenici firma tarafından İstasyon Caddesi'ndeki asfalt serim işimiz bedelsiz olarak tekrar yapılıyor."

BİN 500 TON ASFALT KIRIĞI GERİ DÖNÜŞECEK

Lüleburgaz Belediyesi'nin her çalışmada israfının önüne geçtiğini söyleyen Başkan Gerenli, çalışmadan çıkacak bin 500 ton asfalt kırığının belediyeye ait İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi'nde geri dönüşüme kazandırılacağını açıkladı. Başkan Gerenli, "Buradan çıkacak yaklaşık bin 500 ton asfalt kırıntısını dolgu malzemesi olarak kullanacağız. Yani çevreye duyarlılığımız çevre hassasiyetimiz ve israftan kaçan çalışma sistemimiz burada da devam ediyor. Çok kısa bir süre sonra daha konforlu daha kullanışlı ve estetik bir İstasyon Caddesine sahip olacağız. Bu süreç içerisinde göstermiş olduğunuz sabırdan dolayı bir kez daha teşekkür ederim" diye konuştu.