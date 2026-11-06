Lula, seçim zaferinin dünyaya mesaj taşıdığını, Netanyahu'nun kaybettiğini söyledi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ikinci turda kazandığı seçimin küresel ölçekte bir mesaj taşıdığını belirterek, aynı hafta İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da seçimleri kaybettiğini söyledi.

Lula da Silva, X hesabından gerçekleştirdiği ve 700 bin kişinin takip ettiği canlı yayında, ikinci tur seçimlerin yanı sıra İsrail ve ABD'deki seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Ülkedeki seçim başarısının küresel ölçekte bir mesaj taşıdığını dile getiren Lula da Silva, "Bu zaferin anlamı karşısında hala büyük bir heyecan duyuyorum. Çünkü bu sadece Brezilya için kazanılmış bir zafer değil, tüm dünyaya verilen bir derstir. Aynı hafta içinde İsrail'de Netanyahu kaybetti ve ABD'de Trump olumsuz sonuçlarla karşılaştı. Brezilya halkı sandığa giderek kimsenin boyunduruğu altında kalmayacağını gösterdi." ifadesini kullandı.

Lula da Silva, Brezilya halkının devlet başkanı seçiminde uluslararası topluma açık bir mesaj verdiğini vurgulayarak, "Bu, Brezilya halkının olağanüstü bir zaferi ve dünyaya verdiği bir ders oldu. Brezilya halkı ayağa kalktı ve ülkemizin kimsenin arka bahçesi olmayı kabul etmediğini ilan etti." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'ye kaçan rakibi sağcı Senatör Flavio Bolsonaro'ya değinen Lula da Silva, şunları kaydetti:

"Ben mitinglerde Brezilya bayrağını öperken, rakibim Amerikan bayrağını alıp öpüyordu. Eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun ilk çocuğu, seçim yenilgisinin ardından ABD'ye kaçtı ve salı günkü kongre seçimlerinde ağır bir yenilgi alan Donald Trump'ın partisinin üzerine kendi uğursuzluğunu bulaştırdı."

Bolsonaro'nun Washington yönetimine sığınarak hukuki süreçlerden kaçmaya çalıştığını savunan Lula da Silva, senatörün ABD'de aradığı korumayı bulamayacağını ve Brezilya'da hakkında açılan yolsuzluk ve kamu düzenini bozma davalarıyla yüzleşmek üzere ülkesine dönmek zorunda kalacağını söyledi.

Lula da Silva, seçim sonrası "büyük" görevlerin kendisini beklediğini kaydederek, "Şu anda ilk başbakanlık dönemimde (2003-2006) duyduğumdan daha büyük bir endişe taşıyorum. Bize inanan bu halkın umutlarına ihanet edemem. Bunu yapamam. Vadettiğimiz her şeyi ve hatta çok daha fazlasını başarmak zorundayım." diye konuştu.

"Çünkü insan hatayı önce kendisinde aramalıdır"

İlk tur seçim sonuçlarının kendisini "oldukça" şaşırttığının altını çizen Lula da Silva, "Seçimleri ilk turda kazanacak gücümüz olduğuna inanıyordum. Kaybettiğimizi anladığım an büyük bir düş kırıklığı yaşadım, buna inanamadım. Seçimi ilk turda bitiremediğimizi idrak etmem beş saniyemi aldı. Ancak suçlu aramak yerine kendime nerede hata yaptığımı sordum. Çünkü insan hatayı önce kendisinde aramalıdır." dedi.

Bolsonaro, 25 Ekim'de yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı yenilmesinin ardından ABD'ye kaçmıştı.

Kaynak: AA