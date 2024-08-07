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Lula da Silva, Venezuela'daki Anlaşmazlığın Çözümü İçin Diyalog Çağrısı Yaptı

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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Şili'ye yaptığı ziyarette Venezuela'daki anlaşmazlığın diyalog ve anlayışla çözülmesi gerektiğini belirtti. Şili Devlet Başkanı Boric ise Venezuela'daki seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini tekrarladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Şili'ye yaptığı resmi ziyarette, Venezuela'da anlaşmazlığın "diyalog ve anlayışla" çözülmesi çağrısında bulundu.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ülkeye resmi ziyarette bulunan Lula da Silva'yı Devlet Başkanlığı Sarayı Moneda'nın girişinde askeri törenle karşıladı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Lula da Silva, Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenlenen seçimlere değinerek, tartışmalı sürecin diyalog ve anlayışla çözülmesinden yana olduklarını söyledi.

Kolombiya, Meksika ve Şilili mevkidaşlarıyla Venezuela'yı konuştuğunu dile getiren Lula da Silva, "Bizi şeffaflığa iten şey halkın iradesine duyduğumuz saygıdan geliyor. Hükümet ve muhalefet arasındaki diyalog ve anlayışı teşvik ediyoruz, tarafların uzlaşması için diplomatik çabalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, Venezuela'da seçimin ardından devam eden anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması için oy kullanma verilerinin şeffaf şekilde kamuoyuna duyurulmasının önemini vurguladı.

Şili Devlet Başkanı Boric de daha önce açıkladıkları üzere Venezuela'daki Ulusal Seçim Konseyinin bildirdiği sandık sonuçlarının şüpheli olduğunu ve bu haliyle kabul etmeyeceklerini yineledi.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimleri düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

Seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda şimdiye kadar biri asker 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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