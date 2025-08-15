Lukaşenko ve Trump Arasında Kritik Telefon Görüşmesi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko ile Trump telefon görüşmesi yaptı.

İçeriğine ilişkin detay verilmeyen görüşmenin Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da yapacağı zirvenin hemen öncesinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Putin ve Trump, Türkiye saati ile 22.00'de ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde bulunan Elmendorf-Richardson Üssü'nde bir araya gelecek.