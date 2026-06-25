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Belarus: Ukrayna ile esaslı bir anlaşmaya varılmalı

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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ukrayna ile savaşa sürüklenmemesi gerektiğini belirterek esaslı bir anlaşma çağrısı yaptı ve Rusya'nın yanında olduklarını vurguladı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin Ukrayna ile savaşa sürüklenmemesi gerektiğini belirterek, esaslı bir anlaşmaya varılması gerektiğini bildirdi.

Belta haber ajansına göre, Lukaşenko, Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov'u Bağımsızlık Sarayı'nda kabul etti.

Lukaşenko, yaptığı konuşmada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin temsilcileri ile Belarus'ta görüştükleri bilgisini vererek, "Onlara doğrudan şunu söyledim: Arkadaşlar, devlet başkanınıza söyleyin. Eğer bizimle böyle konuşup bizi savaşa sürükleyebileceğini düşünüyorsa, savaşın niteliğinin anında değişeceğini anlamalıdır. Bu tamamen farklı bir savaş olacak." dedi.

Bu temsilcilerin kendisine Zelenskiy'nin bunu anladığını söylediğini aktaran Lukaşenko, kendisinin bu durumda "esaslı bir anlaşmaya varılması" gerektiğini dile getirdiğini bildirdi.

Lukaşenko, "Ortalığı karıştırmaya, bağırmaya, yumruk atmaya falan gerek yok. Bunu insancıl bir şekilde yapalım." önerisinde bulundu.

"Biz de Ukraynalılar ile savaşmak istemiyoruz"

Belarus'un savaşa sürüklenmemesi gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ben bu konuyu binlerce kez görüştük. Karşı taraf çoğunlukla bölgesel birliklerden oluşuyorsa, burada Ukraynalılarla nasıl savaşabiliriz? Belaruslularla savaşmak istemeyen bu insanları vuracak mıyız? Biz de Ukraynalılarla savaşmak istemiyoruz." diye konuştu.

"Bizim pozisyonumuz barışçıldır." diyen Lukaşenko, "Ama her durumda Rusya'nın yanında olacağız" ifadesini kullandı.???????

Bugün savaşın Ukrayna ile değil Batı ile devam ettiğini dile getiren Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, şunları kaydetti:

"Barış istiyorlarsa, liyakat esasına göre müzakere edelim. Savaşa ihtiyacımız yok. Yeterince toprağımız, yeterince ekonomimiz ve yeterince sorunumuz var. Bu yüzden çatışma yok. Burada sorun çıkarmaya gerek yok."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Belarus topraklarındaki Rus askeri teçhizatların ve lojistik ekipmanların meşru hedef haline gelebileceğini söylemişti.

Kaynak: AA / Ali Cura
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