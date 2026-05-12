Belarus Cumhurbaşkanı: Savunmamızı Güçlendirmek İçin Silah Sistemlerimizi Modernize Etmeliyiz

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 18 Aralık 2025. (Fotoğraf: Henadz Zhinkov/Xinhua)

MİNSK, 12 Mayıs (Xinhua) -- Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, daha güçlü bir ulusal savunma oluşturmak üzere ülkenin silah sistemlerinin daha fazla geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Lukaşenko pazartesi günü devletin silah programları ve savunma alımlarının ele alındığı toplantıda yaptığı konuşmada, "Mevcut koşullar göz önüne alındığında askeri birliklerimizi modern silahlarla donatmadan savunma hedeflerine ulaşmamız imkansız. Gerçek anlamıyla kullanabileceğimiz ve kullanmayı bildiğimiz silahlara sahip olmalıyız" dedi.

Askeri teçhizatın Belarus'un arazi koşullarına uygun hale getirilmesinin önemine dikkat çeken Lukaşenko, özellikle yoğun ormanlık alanlar, kentsel bölgeler ve karma araziler için uyarlanabilir, kara odaklı sistemlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Lukaşenko, 2021-2025 programıyla Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern ekipman oranının yüzde 45'e çıktığını ve yıllık modernizasyon oranının yüzde 2'ye ulaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı ayrıca son beş yılda orduya yeni uçaklar ve hava savunma sistemleri, mekanize birlikler için yerli üretim zırhlı araçlar, gelişmiş vücut zırhı ve optiklerle donatılmış güncel bireysel asker ekipmanları ile iyileştirilmiş askeri iletişim altyapısının kazandırıldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua