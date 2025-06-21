Lukaşenko, ABD'nin Özel Temsilcisi Kellogg'u Kabul Etti

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'u kabul etti.

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko, Belarus'u ziyaret eden Kellogg ile Bağımsızlık Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, Belarus ile ABD arasındaki ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ile dünyadaki durum ele alındı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lukaşenko, Kellogg'u kabul etmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Buraya gelişiniz dünyada ses getirdi. Ancak buna şaşırıyorum. Acaba normal bir diyalog kurup, işimizi, ikili ilişkilerimizi konuşamaz mıyız?" diye konuştu.

Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg da yaşadıkları dönemin tehlikeli olduğunu belirterek, "Eğer akıllı ve adil olmazsak, karşı karşıya kaldığımız krizler çok daha büyük boyutlara ulaşabilir." ifadesini kullandı.