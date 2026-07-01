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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Bağımsızlık Günü öncesi 32 kişiyi affetti

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 3 Temmuz Bağımsızlık Günü öncesinde aralarında 'aşırılık yanlısı faaliyetler' suçundan hüküm giyenlerin de bulunduğu 32 kişiyi affetti. Affedilenlerden 28'i aşırılık suçlarından hükümlü olup, 20 kadın ve 12 erkek bulunuyor.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 3 Temmuz Bağımsızlık Günü öncesinde aralarında "aşırılık yanlısı faaliyetler" suçundan hüküm giyenlerin de bulunduğu 32 kişiyi affetti.

Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko'nun imzaladığı kararnameyle 32 kişi hakkında af kararı verildi.

Affedilenlerden 28'inin "aşırılık yanlısı faaliyetler" kapsamındaki suçlardan hüküm giydiği belirtilirken, affedilenler arasında 20 kadın ve 12 erkeğin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, kararın hükümlüler ve ailelerine yönelik insani yaklaşım ilkesi doğrultusunda alındığı ifade edildi.

Affedilen kişilerin tamamının af başvurusunda bulunduğu, suçlarını kabul ederek pişmanlıklarını dile getirdiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ali Cura
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