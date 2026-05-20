Lucia Di Lammermoor'un İstanbul prömiyeri

"Lucia Di Lammermoor" operasının dünya prömiyeri, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali"nde gerçekleştirilecek.

Uluslararası alanda tanınan ünlü Fransız rejisör Jean-Louis Grinda'nın prodüksiyonu olan eser, yarın 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Esere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Grinda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün'ün festivale daveti için teşekkür ederek, "Bu iş benim için büyük bir zevk. İlk kez bu güzel tiyatroda (AKM'de) bulunmak muazzam bir keyif. Bu davet benim için büyük bir sürpriz oldu." dedi.

"Bu eseri ülkenizde, tarih ve lirik, geleneklerle dolu bu tiyatroda sahneye koymak ilginç"

Grinda, büyük bir keyifle sürdürdükleri eserin provalarının sonuna geldiklerine işaret ederek, "Hayatımda yeniden Lucia Di Lammermoor'u sahneye koymak önemli bir şey. Çünkü bu operanın hikayesini çok seviyorum. Aşk ve çılgınlıkla dolu genç bir kadın olan Lucia karakterini seviyorum. Bu opera çılgınlıkla ilgili ve bu da bir sahne yönetmeni için sahneye koyması her zaman çok hoş ve ilginç bir şey." diye konuştu.

Türkiye'nin opera ve lirik kültürü açısından harika bir ülke olduğunu söyleyen Grinda, şunları kaydetti:

"Herkes çok büyük bir yıldız olan Leyla Gencer'i bilir ama sadece Leyla Gencer değil. Ülkeniz dünyaya çok sayıda büyük, önemli şarkıcı kazandırdı. Bu yüzden tarihsel açıdan konuşmak gerekirse burada olmak benim için önemli. Büyük teknik imkanlara, ışıklara, sahneye sahip modern bir tiyatroda olmak da büyük bir şans. Şu an için çok mutluyum."

Grinda, eserin hikayesine de değinerek, "Lucia di Lammermoor'un kendisi asıl tema. Sadece aşkla değil, çılgınlık ve özgürlükle ilgili bir eser. 19. yüzyılda Avrupa'da çılgınlık, edebiyatta çok önemli bir şeydi. Bu yüzden bu eseri ülkenizde, tarih ve lirik geleneklerle dolu bu tiyatroda sahneye koymak ilginç." ifadelerini kullandı.

"Genç ve çok değerli sanatçılarımızla bu prodüksiyona imza attık"

Eserin orkestra şefi Antonio Pirolli de Lucia di Lammermoor operasının çok önemli bir prodüksiyon olduğunu, festival aracılığıyla da sanatçı dostlarıyla yeniden bir araya gelme şansı bulduğunu dile getirdi.

Grinda'nın da önemli bir rejisör olduğunu ve uzun süre Monte Carlo Operası'nın genel sanat yönetmenliğini üstlendiğini aktaran Pirolli, "Bu eser için büyük bir heyecan duyuyorum. Genç ve çok değerli sanatçılarımızla bu prodüksiyona imza attık. Sanırım büyük bir başarı yaratacak. Bütün seyircileri davet etmek istiyorum, gelsinler izlesinler." dedi.

"Yaklaşık 150 sanatçı sahnede performans sergiliyor"

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün ise eserde dünyaca ünlü rejisör Jean-Louis Grinda ile İDOB'un müzik direktörlüğünü yapan Antonio Pirolli'nin birlikte yer aldığına işaret ederek, "Lucia di Lammermoor, özellikle İtalyan operası geleneği çok sağlam olan İDOB tarafından çok nitelikli bir şekilde sahnelenecek. Grinda da çok iyi bir iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin de eserde "Enrico" rolünü oynayacağını kaydeden Akgün, şunları söyledi:

"17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'mizin ana teması 'Kadın Portreleri'. Konu öyle olunca festivalde, tarihten bugüne kadınların ne türlü sıkıntılar yaşadığının altını çiziyoruz. Lucia di Lammermoor eseri de abisinden baskı gören bir kadının öyküsü aslında. Kadına şiddet, toplumda erkek ve kadın eşitliği üzerine problemlerin yaşandığı bir dönemde, başka coğrafyalarda da yaşanmış zorlukları seyircimizle bir araya getiriyoruz. En büyük hedeflerimizden bir tanesi de güncel problemlerin aslında tarihten beri hep süregeldiğinin altını çizmek."

Akgün, eserde İDOB korosunu Paolo Villa'nın yöneteceğini sözlerine ekleyerek, "Birbirinden başarılı sanatçı arkadaşlarım bu prodüksiyonda yer alıyor. Teknik ekibimiz, orkestramız, koromuz, herkesin ellerine sağlık. Eserin sahnelemesini iki bölüm halinde gerçekleştireceğiz. Koroda ve orkestrada 150'yi aşkın sanatçı sahnede performans sergiliyor. Tabii zor bir eser, opera literatürünün baş tacı ve Gaetano Donizetti'nin çok ünlü bir eseri." şeklinde konuştu.

Eser hakkında

İtalyan romantik operasının başyapıtlarından "Lucia di Lammermoor", ilk kez 26 Eylül 1835'te Napoli'deki Teatro di San Carlo'da sahnelendi. Eser, İskoç yazar Sir Walter Scott'un 1819 tarihli "The Bride of Lammermoor" adlı romanından uyarlandı.

İskoçya'nın sisli ve kasvetli atmosferinde geçen opera, düşman aileler arasında sıkışan genç Lucia'nın trajik aşk hikayesini işliyor.

AKM'de 21, 23 ve 30 Mayıs'ta sahnelenecek eserde "Miss Lucia" rolünde Hale Soner ve Nazlı Derin Süren, "Sir Edgardo" rolünde Ufuk Toker ve Burak Dabakoğlu, "Lord Enrico Asthon" rolünde Caner Akgün ve Nejat Işık Belen, "Lord Arturo Buklaw" rolünde Berk Dalkılıç ve Efe Doğrukul, "Raimondo Bidebent" rolünde Burak Bilgili ve Zafer Erdaş, "Alisa" rolünde İpek Zehra Evre ve "Normanna" rolünde Emre Parlar ve Uğur Etiler dönüşümlü olarak yer alacak.

Eserin dekor tasarımına Ferhat Karakaya, kostümlerine Serdar Başbuğ, ışık tasarımına Laurent Castaing imza attı.