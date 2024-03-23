TİKA, Lübnan'da Türkmen kasabasında iftar programı düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Akkar vilayetine bağlı Türkmen kasabası Kavaşra'da iftar programı düzenledi.

Programa Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Azerbaycan Büyükelçi Yardımcısı Ferhat Gülüzade, TİKA Lübnan Koordinatörü Onur Gez, Kavaşra Belediye Başkanı Muhammed Kerim Muhammed, Milletvekili Muhammed Süleyman, Milletvekili Ahmet Rustum, Türkiye'nin Eğitim Müşavirleri Turgut Koç ve Mikayil Kılıç'ın yanı sıra Lübnan'daki Türk kuruluşlarından temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

İftardan önce Türk şehitleri için dua edildi.

İftarın ardından konuşan Büyükelçi Ulusoy, Lübnan'da Kavaşra gibi Türkmenlerin yaşadığı her yerin Türkiye için son derece değerli olduğunu söyledi.

Ulusoy, Türkmenleri Türkiye ile Lübnan arasında bir dostluk köprüsü olarak gördüklerini belirtti.

Çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtıldı

İftarın ardından kasabanın meydanında TİKA tarafından çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Fes giyen görevliler çocuklara pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram etti.

Meydan, Türk ve Lübnan bayraklarıyla süslendi.

Lübnan'daki Türk varlığı

Lübnan'daki Türk varlığının çok eskilere dayandığı biliniyor. Çoğunluğu ülkenin kuzeyindeki Akkar ve Trablus şehirleri civarındaki köylerle, Beka Vadisi'ndeki beldelerde yaşayan Türkmenlerin sayıları bugün on binleri buluyor.

Bunlardan ülkenin kuzeyindeki Kavaşra köyü ile doğusundaki Beka Vadisi'nde bulunan Duris, Hadidiyye, Nanaiyye, Addus ve Şehiymiyye gibi köylerde yaşayanlar bugün hala kendi lehçeleriyle Türkçe konuşmaya devam ediyor. Bazı Türkmen köyleri ise Türkçeyi unutarak tamamen Arapça konuşuyor.

Lübnan Türk ağızları hakkında saha çalışmaları yaparak bu konuda bir kitap ve çok sayıda makale yayımlayan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Türkolog Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir'in aktardığına göre Lübnan'da 8. yüzyılda başlayan öncü Türk yerleşimi Bekaa Vadisi'ne yapıldı.

Bununla birlikte Lübnan'daki Türklerin asıl nüfus yoğunluğuna Moğol istilasının önünden çekilerek Anadolu'dan gelen Türkmen kafileleri ile ulaştığını belirten Aydemir, "Lübnan'daki Türk varlığının en ihtiyatlı ifadeyle Anadolu'yla eş zamanlı olduğunu söyleyebiliriz." bilgisini veriyor.

Mardin'den Lübnan'a göç eden on binlerce kişi ve Girit'ten gelen binlerce Türk de bugün Lübnan'da yaşayan Türk veya akraba topluluklar arasında yer alıyor.