Lübnanlı Caroline Chaptini, Dünyanın En Büyük Plastik Sedir Ağacını İnşa Ederek Rekor Kırdı

Lübnanlı Caroline Chaptini, 450 binden fazla yeşil plastik şişe kullanarak inşa ettiği ve 10 metre yüksekliğe ulaşan dünyanın en büyük plastik sedir ağacıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Ülkenin kuzeyindeki Emyun Belediyesince, Lübnan'ın 82. bağımsızlık günü dolayısıyla düzenlenen törende tanıtılan plastik sedir ağacı projesi, resmi sertifikayla tescillendi.

Lübnan'ın milli sembollerinden sedir ağacını temsil eden yapının hazırlanmasında 450 binden fazla yeşil plastik şişe kullanıldı.

10 metre yüksekliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren plastik ağaç, Lübnan'ın 10 bin 452 kilometrekarelik yüz ölçümünü de temsil ediyor.

Bir önceki plastik ağaç rekorunun 9 metre olduğu ifade edildi.

Törende Guinness tarafından verilen rekor sertifikasını alan Chaptini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Daha önce Guinness'te 5 rekorum vardı. Bugün bu projeyle 6'ncı rekorumu almış oldum." dedi.

Projelerinde çevre konularına ağırlık verdiğini anlatan Chaptini, aylar süren çalışmasına 6 binden fazla öğrencinin destek olduğunu kaydetti.