YEE Beyrut ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği koordinesinde Lübnanlı askerlere Türkçe eğitimi

Güncelleme:
Beyrut Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği koordinasyonunda, Lübnan Savunma Bakanlığı işbirliğiyle askeri personele yönelik Türkçe kursları başlatıldı. Açılış törenine üst düzey yetkililer katıldı.

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği Askeri Ataşeliği koordinesinde, Lübnan Savunma Bakanlığı işbirliğiyle askeri personele yönelik Türkçe kursları başlatıldı.

Beyrut YEE'den yapılan açıklamaya göre, Türkçe kurslarının başlaması vesilesiyle 26 Ocak'ta resmi açılışı töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Askeri Ataşe Erdinç Durmaz, Beyrut YEE Koordinatörü Mustafa Aydoğdu ve Lübnan Savunma Bakanlığından üst düzey yetkililerin katıldığı belirtildi.

Programda, Lübnanlı askerlere Türkçe eğitimi verilmesinin iki ülke arasındaki işbirliğini ve dostane ilişkileri güçlendirmedeki rolü vurgulandı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
