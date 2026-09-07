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Lübnan ve BAE liderleri Lübnan'daki güvenlik gelişmelerini görüştü

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Lübnan ve bölgedeki güvenlik gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Lübnan ve bölgedeki güvenlik gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn ile Al Nahyan, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde "Lübnan ve bölgedeki genel durumu, güneydeki hızla gelişen güvenlik durumunu ve iki ülkeyi ilgilendiren konuları" değerlendirdi.

Avn, görüşmede Al Nahyan'a, BAE'nin Lübnan'ın çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarına gösterdiği ilgi ve ülkenin içinde bulunduğu zorlu koşullarda Lübnanlıların yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesi için sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Bakanı Sani bin Ahmed ez-Zeyudi başkanlığındaki heyetin Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyarete de değinen Avn, heyetin Lübnanlı yetkililer ve iş insanlarıyla yaptığı verimli görüşmeler ile geçen hafta Abu Dabi'yi ziyaret eden Lübnan heyetine gösterilen ilginin, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, bu temasların ekonomik, ticari ve yatırım alanlarının tamamında daha fazla işbirliğinin geliştirilmesinin önünü açtığını ifade etti.

Kaynak: AA
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