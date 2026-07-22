Haberler

Lübnan Genelkurmay Başkanı Heykel, Beyrut'ta CENTCOM heyetiyle görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel, Beyrut'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Özel Operasyonlar Komutanı Tuğgeneral John Bishop başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Görüşmede askeri işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel, başkent Beyrut'ta, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Özel Operasyonlar Komutanı Tuğgeneral John Bishop başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Heykel, Beyrut'ta Yarze'deki karargahında Bishop ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede, iki tarafı ilgilendiren askeri konular ile Lübnan ordusu ile ABD ordusu arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Özgür Özel direkt tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi

Kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini

Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

İş başındayken gardiyanlar yakaladı! Bakmayın sevimliliğine suçu ağır

330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor

330 bin liralık otomobil geliyor
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada

Eda ve Şahin'in son anları kamerada
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler