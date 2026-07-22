Lübnan Genelkurmay Başkanı Heykel, Beyrut'ta CENTCOM heyetiyle görüştü
Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel, Beyrut'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Özel Operasyonlar Komutanı Tuğgeneral John Bishop başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Görüşmede askeri işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı.
Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel, başkent Beyrut'ta, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Özel Operasyonlar Komutanı Tuğgeneral John Bishop başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.
Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Heykel, Beyrut'ta Yarze'deki karargahında Bishop ve beraberindeki heyetle görüştü.
Görüşmede, iki tarafı ilgilendiren askeri konular ile Lübnan ordusu ile ABD ordusu arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı.
Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan