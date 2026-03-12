Lübnan, Suriye ve Fransa liderleri, bölgesel gelişmeleri görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bölgesel gelişmeleri görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la üçlü telefon görüşmesi yaptı.

Hızla gelişen güvenlik olayları ışığında Lübnan ve bölgesel durumun ele alındığı görüşmede, bölgede süregelen güvenlik gerilimi değerlendirildi.

Lübnan, Suriye ve Fransa cumhurbaşkanları, bölgedeki gelişmeleri takip etmek için kendi aralarında iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldılar.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının ise 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu açıklamıştı.