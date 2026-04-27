Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in bugün düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a gün içinde düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 51 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu gün içerisinde Lübnan'ın güneyi ve doğusunda, işgal ettiği alanların dışındaki çok sayıda beldeye hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
