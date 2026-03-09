Haberler

Lübnan Parlamentosunun görev süresinin 2 yıl uzatılmasına karar verildi

Güncelleme:
Lübnan'da Parlamento Genel Kurulu, İsrail saldırları nedeniyle Mayıs 2026'da yapılması planlanan seçimlerin 2028 yılına ertelenmesini kabul etti. Oylamada 76 vekil destek verirken, 41 vekil karşı çıktı.

İsrail saldırılarının hedefindeki Lübnan'da Parlamento Genel Kurulu, Meclisin mayıs ayında dolacak görev süresinin 2 yıl uzatılmasını kabul etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'in yoğun saldırılarla hedef aldığı Lübnan'da Parlamentoda yapılan oylamada uzatma kararı 76 milletvekilinin desteğiyle kabul edilirken, 41 milletvekili karşı oy kullandı, 4 milletvekili ise çekimser kaldı.

Seçimlerin 2 yıl ertelendiği kararla birlikte Mayıs 2026'da yapılması planlanan parlamento seçimleri 2028'e bırakılmış oldu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'ayükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
