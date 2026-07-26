Lübnan ordusunun Batı Zevtar'a konuşlanmasıyla birlikte halkın bölgeye dönüşü başladı

BATI ZAVTAR, 26 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Batı Zevtar bölgesine geri dönen bölge sakinleri, 24 Temmuz 2026.

İsrail güçleri salı günü itibarıyla Batı Zavtar'ın bazı kısımlarından çekilmeye başladı. Böylece Lübnan ordusu söz konusu bölgelere konuşlanmaya başladı.

Bu gelişme, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında varılan çerçeve anlaşması kapsamında uygulanan pilot bölgeler düzenlemesinin ilk adımı oldu. Düzenleme, İsrail'in ülkeden çekilmesini kolaylaştırmayı ve Lübnan'ın güneyinde devlet otoritesini güçlendirmeyi amaçlıyor. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua