Haberler

Lübnan ordusunun Batı Zevtar'a konuşlanmasıyla birlikte halkın bölgeye dönüşü başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BATI ZAVTAR, 26 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Batı Zevtar bölgesine geri dönen bölge sakinleri, 24 Temmuz 2026. İsrail güçleri salı günü itibarıyla Batı Zavtar'ın bazı kısımlarından çekilmeye başladı.

BATI ZAVTAR, 26 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Batı Zevtar bölgesine geri dönen bölge sakinleri, 24 Temmuz 2026.

İsrail güçleri salı günü itibarıyla Batı Zavtar'ın bazı kısımlarından çekilmeye başladı. Böylece Lübnan ordusu söz konusu bölgelere konuşlanmaya başladı.

Bu gelişme, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında varılan çerçeve anlaşması kapsamında uygulanan pilot bölgeler düzenlemesinin ilk adımı oldu. Düzenleme, İsrail'in ülkeden çekilmesini kolaylaştırmayı ve Lübnan'ın güneyinde devlet otoritesini güçlendirmeyi amaçlıyor. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Otomobil uçuruma yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dayaktan kaçarken canından oldu! Acı son böyle geldi

Dayaktan kaçarken canından oldu! Acı son böyle geldi
Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay

Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay
Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

"Kendimi asarım" demişti! Bu görüntü Gürsel Tekin'i zora sokacak
Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş
Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti

Trump zor durumda! Uyarı gelince kan donduran planı rafa kaldırdı
TikTok paylaşımından 2 hafta sonra korkunç son! Karı koca evde ölü bulundu

Fenomen ve eşi ölü bulundu! Skandalı duyurduğu bu videodan hemen sonra
Araç sahipleri dikkat! Cuma gününe kadar ödenmesi gerekiyor

Milyonlarca araç sahibi dikkat! 5 gün içinde ödenmesi gerekiyor