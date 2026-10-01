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Lübnan ordusu: Suriye'den ülkeye sokulmaya çalışılan yaklaşık 245 kilogram patlayıcı ele geçirildi

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Lübnan ordusu, Suriye'den ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan yaklaşık 245 kilogram TNT türü patlayıcı ile 4 patlayıcı düzeneğini ele geçirdiğini açıkladı.

Lübnan ordusu, Suriye'den ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan yaklaşık 245 kilogram TNT türü patlayıcı ile 4 patlayıcı düzeneğini ele geçirdiğini açıkladı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzey ve doğu sınırlarında yürütülen izleme ve gözetleme çalışmaları kapsamında kaçakçılığa karşı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Suriye'den ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan yaklaşık 245 kilogram TNT türü patlayıcı, 4 patlayıcı düzeneği, 8 fünye ve fünyelere ait elektrik kabloları ele geçirildi.

Kaçakçıların, ordu devriyesinin olay yerine ulaşması üzerine Suriye topraklarına kaçtığı belirtildi.

Ele geçirilen malzemelerin yetkili makamlara teslim edildiği, olaya karışanların yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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