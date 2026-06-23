Lübnan Dışişleri Bakanı Recci: "Lübnan'a ilişkin kararları yalnızca Lübnan devleti alır"

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, istikrarın sağlanması ve devlet egemenliğinin ülke genelinde tesis edilmesi için müzakere sürecinin tek yol olduğunu belirterek, "Lübnan'a ilişkin kararları yalnızca Lübnan devleti alır" ifadelerini kullandı.

Recci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ürdün'ün başkenti Amman'da Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile uzun bir görüşme gerçekleştirdiğini paylaştı.

Görüşmede, İsrail ile yürütülen müzakere sürecinin istikrarın sağlanması ve devlet otoritesinin ülke genelinde tesis edilmesinin tek yolu olduğunu vurgulayan Recci, Lübnan meselesinin ABD ile İran arasındaki süreçten ayrı tutulması gerektiğini yineledi.

"Lübnan'a ilişkin kararları yalnızca Lübnan devleti alır." ifadelerini kullanan Recci, bölgenin geleceğinin ele alındığı herhangi bir bölgesel süreçte Lübnan'ın gerçek bir ortak olarak yer almasının önemine dikkati çekti.

Avrupa Birliği'nden Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün sağlanması konusunda etkin destek talep ettiklerini aktaran Recci, Lübnan'ın bunun yükünü taşıma kapasitesinin sınırına ulaştığını kaydetti.

Bu arada Beyrut yönetimi, ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile doğrudan müzakereler yürütüyor.

Taraflar arasında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, sınır güvenliği ve esirler gibi başlıkların ele alınması beklenen görüşmelerin 5. turu bugün Washington'da başlayacak.