Lübnan Meclis Başkanı Berri'den Ateşkes Çağrısı

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD ve Fransa öncülüğünde kurulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin İsrail'i, Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmaya ve güneyde işgal altında tuttuğu topraklardan çekilmeye zorlaması gerektiğini vurguladı.

Meclis Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Berri, başkent Beyrut'taki konutunda Akkar kentindeki dini grup temsilcilerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Lübnan'ın güneyindeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Berri, İsrail sınırındaki bölgelerin yıllardır ağır bedeller ödediğine dikkati çekti.

İsrail tehditlerinin tüm Lübnanlıları hedef aldığını ifade eden Berri, ABD ve Fransa öncülüğündeki Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin, İsrail'i, saldırılarını durdurmaya ve işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmeye zorlaması gerektiğini belirtti.

İsrail ordusu, Kasım 2024'te varılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine sık sık saldırılar düzenliyor.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.