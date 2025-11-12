Haberler

Lübnan Meclis Başkanı Berri'den Ateşkes Çağrısı

Güncelleme:
Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD ve Fransa'nın öncülüğündeki Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin İsrail'i Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmaya ve işgal altındaki topraklardan çekilmeye zorlaması gerektiğini vurguladı. Berri, İsrail'in sınırdaki saldırılarının tüm Lübnanlılara tehdit oluşturduğunu belirtti.

İsrail ordusu, Kasım 2024'te varılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine sık sık saldırılar düzenliyor.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
