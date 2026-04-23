Lübnan Maruni Patriği Rai: "Lübnan müzakereleri, ülke haklarından taviz içermiyor"

Lübnan Maruni Patriği Kardinal Mar Beşara Butrus er-Rai, Beyrut yönetiminin Tel Aviv ile yürüttüğü müzakerelerde Lübnan'ın haklarından herhangi bir taviz verilmesinin ya da bu haklardan feragat edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre Rai, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Avn'ın müzakerelerde Lübnan'ın haklarına zarar verecek herhangi bir adıma izin vermediğini savunan Rai, "Lübnan müzakereleri, ülke haklarından hiçbir taviz içermiyor." dedi.

Avn'ın tüm Lübnanlıları temsil ettiğini ve mezhebi kimliğiyle konuşmadığını ileri süren Rai, siyasi söylemin ulusal ve kapsayıcı olması gerektiğini ifade etti.

Rai, Avn ile görüşmesinde ayrıca ülkenin güneyinde yaşayanlar için insani koridorların sağlanması konusunun da ele alındığını belirterek, gıda ve tıbbi yardımların ulaştırılması ile hastaların tedavi amacıyla bölgeden çıkabilmesinin uluslararası hukukun güvence altına aldığı bir hak olduğunu söyledi.

Washington'da 14 Nisan'da tarafları bir araya getiren ABD Dışişleri Bakanlığı, bu akşam da hazırlık görüşmelerinin ikinci turuna ev sahipliği yapacak.

17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük ateşkesin sona ermesine günler kala yapılacak görüşme, büyük önem taşıyor.

Görüşme, Lübnan'daki geçici ateşkese rağmen güneyde evlerin yıkılması ve bir kadın gazetecinin öldürülmesini içeren İsrail saldırılarının gölgesinde gerçekleştirilecek.

14 Nisan'da düzenlenen ilk toplantı, İsrail ile Lübnan arasında 1993'ten bu yana en üst düzey doğrudan temas olarak kayıtlara geçti.

Lübnan'ın beklentileri

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'a göre doğrudan müzakereler, İsrail'in ateşkese tam olarak uymasının ardından başlayacak.

Avn, eski Washington Büyükelçisi Simon Karam başkanlığında bir heyetin İsrail ile ikili müzakereleri yürüteceğini belirtirken, bu sürecin Washington-Tahran hattındaki temaslardan ayrı tutulacağını ifade etti.

Lübnan, müzakerelerde "İsrail saldırılarının durdurulması, İsrail'in çekilmesi, devlet otoritesinin ülkenin tamamında sağlanması ve esirlerin geri dönüşünün sağlanmasını" hedefliyor.

Öte yandan Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail saldırıları devam ettiği sürece doğrudan müzakerelere karşı olduklarını belirterek, önceliğin ateşkesin sağlanması ve İsrail'in tam çekilmesi olması gerektiğini vurguluyor.