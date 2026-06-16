Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn ile Başbakan Selam son gelişmeleri görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Başbakan Nevvaf Selam, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin gelişmeleri ve gelecek hafta Washington'da yapılacak Lübnan- İsrail müzakerelerinin hazırlıklarını ele aldı.???????

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, başkent Beyrut'taki Baabde Sarayı'nda Başbakan Selam'ı kabul etti.

Görüşmede, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından ortaya çıkan yerel ve bölgesel gelişmeler, anlaşmaya yönelik tepkiler ve bu kapsamda Lübnan'la yürütülen temaslar ele alındı.

Avn ve Selam, ABD-İran mutabakatının bölgedeki gerilimin azaltılması ve barışçıl çözümlerin önünün açılması açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Taraflar ayrıca gelecek hafta Washington'da yapılması planlanan Lübnan-ABD- İsrail müzakerelerinin hazırlıklarını görüştü.

Avn ve Selam, ABD-İran mutabakatının bölgedeki gerilimin azaltılması, barışçıl çözümlerin teşvik edilmesi ve savaş halinin sona erdirilmesi açısından olumlu bir unsur olduğunu değerlendirdi.

İki lider, Washington'daki müzakerelerde Lübnan'ın; nihai ateşkesin sağlanması, İsrail ordusunun işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi, Lübnan ordusunun uluslararası sınıra kadar konuşlanması, Lübnanlı esirlerin serbest kalması ve yeniden imar sürecinin başlatılması konularındaki tutumunun değişmediğini vurguladı.

Öte yandan Avn, Hicri yılbaşı dolayısıyla yayımladığı mesajda Lübnanlılara birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

Avn, "Bugün her zamankinden daha fazla, eşsiz bir model olarak ulusal birliğimizi pekiştirmeye, devlet kurumları etrafında kenetlenmeye ve ülkemizi kuşatan tehlikelerle mücadele için insani ve milli dayanışmamızı güçlendirmeye davetliyiz. Bu, Lübnan'ın egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak için gereklidir." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gelişmelerin, Lübnan halkının yaşadığı sıkıntıların sona ermesine, işgal altındaki toprakların kurtarılmasına ve Lübnanlıların özlem duyduğu onur, saygınlık ve huzurun sağlanmasına katkı sunmasını temenni eden Avn, tüm Lübnanlıların Hicri yeni yılını kutladı.

Avn, dün, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunun bölgedeki gerilimin azaltılmasına katkı sağlaması ve güvenlik ile istikrarı güçlendirecek diplomatik çözümlerin önünü açması temennisinde bulunmuştu.

ABD-İran mutabakatı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Haziran'da ABD ve İran'ın mutabakata varıldığını duyurarak, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti." ifadesini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.