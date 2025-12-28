Haberler

Lübnan, İsrail'in Somaliland kararını tanımadığını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Somaliland'ı bağımsız bir ülke olarak tanıma kararını reddetti ve Somali'nin egemenliğine tam destek verdiğini açıkladı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Somaliland'ı bağımsız bir ülke olarak tanıma kararını reddettiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu kararının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı olduğu belirtildi.

Ülkelerin birliğini, egemenliğini ve uluslararası alanda tanınan sınırlarını tehdit eden paralel yapıların dayatılmasının reddedildiği ifade edilen açıklamada, Lübnan'ın Somali'nin meşru devlet kurumlarına desteğini yinelediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Somali'nin istikrarını bozmayı, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü girişimin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İsrail Somaliland'ı tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Yüzyılın Konut Projesi'nde kritik tarih yarın! İşte ilk kuranın çekileceği şehir

Nefesler tutuldu! Milyonların beklediği adım yarın atılıyor
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
KIZILELMA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk

KIZILELMA'dan bir ilk daha! Dünya havacılık tarihine geçti
İstanbul'da otel odasına baskın! Yatağın altından kalaşnikof çıktı

Polisten otel odasına baskın! Yatağın altından neler çıktı neler
Yola döşenen mayınlar patladı! Otomobildeki 9 kişi feci şekilde can verdi

Araç geçerken yoldaki mayın patladı, 9 kişi feci şekilde can verdi