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Lübnan'dan BM'ye: İsrail'in yıkımları insan hakkı ihlali

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- BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk: "Komiserlik, özellikle 2 Mart'tan bu yana süren İsrail saldırıları başta olmak üzere Lübnan'daki gelişmeleri, insan hakları ihlallerine ilişkin ayrıntılı bir rapor hazırlamak amacıyla yakından takip ediyor"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ile görüşmesinde, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde evleri yıkmayı ve köyleri yerle bir etmeyi sürdürmesinin insan haklarının doğrudan ihlali olduğunu belirterek, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'ta BM Komiseri Türk'ü kabul etti.

Görüşmede Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde evleri yıkmayı ve köyleri yerle bir etmeyi sürdürmesinin insan haklarının doğrudan ihlali ve uluslararası hukuk ile teamüllerin açık şekilde çiğnenmesi anlamına geldiğini belirterek, bu ihlallerin durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail'in dini ve tarihi mekanları da hedef aldığını kaydeden Avn, bunun askeri nitelik taşımayan ve silahlı unsurların bulunmadığı alanlara yönelik kasıtlı bir yaklaşımı ortaya koyduğunu söyledi.

Lübnan'ın, ABD arabuluculuğunda varılan çerçeve anlaşmasını uygulamaya bağlı olduğunu vurgulayan Avn, ancak İsrail'in devam eden ihlallerinin anlaşmanın etkinliğini olumsuz etkileyebileceğinden endişe duyduklarını ve anlaşma hükümlerinin sürekli ihlal edilmesini kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk ise "Komiserlik, özellikle 2 Mart'tan bu yana süren İsrail saldırıları başta olmak üzere Lübnan'daki gelişmeleri, insan hakları ihlallerine ilişkin ayrıntılı bir rapor hazırlamak amacıyla yakından takip ediyor." dedi.

Kaynak: AA
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