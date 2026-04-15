Haberler

Lübnan, 8 Nisan'daki eş zamanlı saldırılarından dolayı İsrail'i BMGK'ye şikayet edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 8 Nisan'da gerçekleşen eş zamanlı hava saldırıları nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet edeceğini açıkladı. Saldırılar, yoğun sivil yerleşim alanlarını hedef aldı ve 350'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın, 8 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı hava saldırıları nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lübnan'ın BM Daimi Temsilciliği'nden, söz konusu saldırılarla ilgili olarak BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyine (BMGK) acil şikayette bulunmasının istendiği belirtildi.

Açıklamada, 8 Nisan'daki saldırıların 2 Mart'tan bu yana en şiddetli tırmanış olduğu, yaklaşık 10 dakika içinde 100'e yakın hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

Saldırıların, özellikle başkent Beyrut başta olmak üzere yoğun nüfuslu sivil yerleşim alanlarını önceden herhangi bir uyarı yapılmaksızın hedef aldığı, geniş çaplı yıkıma ve çoğu sivil yüzlerce can kaybına yol açtığı belirtildi.

İsrail ordusunun 8 Nisan'da Lübnan'daki eş zamanlı hava saldırılarında 350'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

