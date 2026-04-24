Lübnan'ın "İsrail'le müzakereleri suç sayan yasanın iptali için" baskı gördüğü iddia edildi

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD ve İsrail'in, Tel Aviv ile iletişimi veya müzakereleri suç sayan yasanın iptali için Lübnan'a baskı uyguladıklarını öne sürdü.

KAN'ın Lübnanlı kaynaklara dayandırdığı haberde, ABD ve İsrail'in, Tel Aviv ile Beyrut arasında devam eden müzakerelerin sürdürülmesi gerekçesiyle Lübnan'a baskı yaptıkları iddiasına yer verildi.

Beyrut yönetiminin İsrail'le müzakerelere istekli olduğu savunulan haberde, Lübnan'da İsrail'le iletişimi veya müzakereleri suç sayan yasayı iptal etme adımının dış baskılara rağmen öncelikli görülmediğine işaret edildi.

Lübnan'ın İsrail'le varılan 10 günlük ateşkesi uzatmaktan yana olduğu aktarılan haberde, Hizbullah'ın silahlarıyla ilgili anlaşmazlık nedeniyle müzakerelerde ilerleme kaydedilmediği iddiasına yer verildi.

Konuyla ilgili Lübnan makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Lübnan'da 1955'te onaylanan yasaya göre, İsrail ile müzakere etmek suç sayılıyor. Yasa ayrıca İsrail kurumları veya bireyleriyle iletişim kurmayı, İsrail ile ticari ya da mali ilişkiler yürütmeyi ve İsrail'i ziyaret etmeyi de suç kapsamına alıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını açıklamıştı.