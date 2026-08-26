İsrail SİHA'sı Lübnan'da Patladı

Lübnan'ın güneyindeki Mansuri beldesi semalarında silahlı insansız hava aracının ( Siha ) patlamaya yol açtığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırı ve ihlalleri hakkında bilgi verdi.

Ülkenin güneyindeki Sur ilinin Mansuri bölgesinde İsrail'e ait SİHA'nın patlamaya yol açtığı belirtilirken ayrıntıya yer verilmedi.

Başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde ise İsrail'e ait İHA'ların "alçak irtifada uçuş yaptığı" kaydedildi.

İsrail'in 2 Mart 2026'dan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda Lübnan makamlarına göre 4 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 307 kişi yaralandı, 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA