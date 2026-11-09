Lübnan'ın güneyinde çiftçiler, İsrail kısıtlamalarına rağmen zeytinliklerine ulaştı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerde zeytin hasadına yönelik kısıtlamaları sürerken, Kefer Şuba beldesindeki çiftçiler, günler süren izin sürecinin ardından İsrail askerlerinin kontrol noktalarından geçerek zeytinliklerine ulaşabildi.

Yaklaşık 85 bin zeytin ağacının bulunduğu Kefer Şuba'da belediye, çiftçilerin arazilerine girebilmesi için hazırladığı isim listesini günler öncesinden ateşkes denetleme mekanizması aracılığıyla İsrail makamlarına iletti.

İsrail makamlarından onay alınmasının ardından bir grup çiftçi, belirlenen alanlardaki zeytinliklerinde hasat yapmak üzere yola çıktı.

Ancak İsrail askerleri, işgal altında tuttukları bölgelerdeki zeytinliklerine ulaşmaya çalışan çiftçileri kontrol noktalarında uzun süre bekleterek ayrıntılı aramalardan geçirdi.

Her araç için zaman zaman yarım saat ile bir saat arasında süren kontrollerin ardından çiftçiler, zeytinliklerine geçerek hasada başlayabildi.

Çiftçilerin kontrol noktasında beklediği sırada Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait bir devriye, İsrail askerlerinin bulunduğu bölgeden geçerek Kefer Şuba beldesine yöneldi.

AA kamerası İsrail saldırısını görüntüledi

Öte yandan, çiftçilerin zeytinliklerine ulaşmaya çalıştığı sırada İsrail ordusunun Kefer Tebnit beldesine düzenlediği hava saldırısı AA kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA