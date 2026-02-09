Haberler

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde 114 riskli bina için tahliye kararı

Lübnan hükümeti, Trablusşam kentinde yıkılma riski taşıyan 114 bina için tahliye kararı aldığını açıkladı. Başbakan Nevvaf Selam, tahliye sürecinin bir ay içinde başlayacağını ve ailelere barınma desteği sağlanacağını duyurdu.

Lübnan hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde yıkılma riski bulunduğu belirlenen 114 bina için tahliye kararı alındığını duyurdu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Nevvaf Selam, başkent Beyrut'taki Büyük Saray'da, bakanlar, yargı ve yerel yönetim temsilcileri, belediye yetkilileri, güvenlik ve sivil savunma birimleri ile kentin idari yöneticilerinin katılımıyla, Trablusşam'daki riskli ve hasarlı binaların durumunun ele alındığı geniş çaplı bir toplantıya başkanlık etti.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Selam, kentteki riskli binalara ilişkin bir dizi karar alındığını belirtti.

Selam, yıkılma riski bulunan 114 binanın, en geç 1 ay içinde aşamalı olarak tahliye edileceğini, tahliye edilen ailelere 1 yıl süreyle barınma desteği sağlanacağını söyledi.

Geçici barınma merkezlerinin Kuzey vilayetindeki Afet Yönetim Komitesi bünyesinde belirlendiğini kaydeden Selam, ihtiyaç halinde yeni merkezlerin devreye alınacağını vurguladı.

Güçlendirilmesi mümkün binaların tahkim edileceğini, yıkılma riski bulunan yapıların ise Yüksek Yardım Komitesi tarafından yıkılacağını belirten Selam, hasar tespit çalışmalarının tamamlanacağını, su ve kanalizasyon başta olmak üzere altyapının durumunun da değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

Trablusşam kentinde 8 Şubat'ta eski bir binanın çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetmişti.

