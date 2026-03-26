Lübnan, İsrail'in saldırı ve işgal tehditlerini kınayarak BMGK'ye şikayette bulunacağını açıkladı

Güncelleme:
Lübnan Bakanlar Kurulu, İsrail'in Litani Nehri güneyindeki toprakları işgal etme tehditleri ve altyapıya yönelik saldırılarını kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine resmi şikayette bulunacağını duyurdu.

Lübnan Bakanlar Kurulu, İsrail'in Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi işgal altına alma yönündeki tehditlerini ve altyapıyı hedef alan saldırılarını kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) resmi şikayette bulunacağını bildirdi.

Başbakan Nevvaf Selam başkanlığında gerçekleştirilen olağan kabine toplantısında, İsrail'in saldırıları ve bunların yol açtığı yerinden edilme krizinin etkileri ele alındı.

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Enformasyon Bakanı Paul Markus, İsrail'in Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi işgal altına alma yönündeki tehditlerini ve altyapıyı hedef alan saldırılarını kınadıklarını belirtti.

Markus, köprülerin bombalanması, evlerin hedef alınması ve sivillerin zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukuk ve BM Şartı'na aykırı olduğunu vurguladı.

Lübnan hükümetinin, İsrail'in ihlallerine ve saldırı ve işgal tehditlerine karşı BMGK'ye resmi şikayette bulunacağını aktaran Markus, Başbakan Selam'ın da BM Genel Sekreteri ile doğrudan temas kuracağını ifade etti.

Bakan Markus, başkent Beyrut'ta güvenliğin artırılması kapsamında ordu ve iç güvenlik güçlerinin devriyelerinin yoğunlaştırıldığını da bildirdi.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili hakkında tutuklama kararı
Kız öğrenci, tartıştığı akranını yere yatırıp ayağıyla yüzüne bastı

Gençlik nereye gidiyor böyle?

Küçük kızı defalarca kırbaçladı

Sınıfta insanlık dışı görüntüler
İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti
Fikret Orman'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

''Güzide Duran ile birlikte ikimiz de...''
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş

Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

Dünyaya büyük gözdağı! Ülke tarihinde bir ilk yaşanıyor