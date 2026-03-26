Lübnan, İsrail'in saldırı ve işgal tehditlerini kınayarak BMGK'ye şikayette bulunacağını açıkladı

Lübnan Bakanlar Kurulu, İsrail'in Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi işgal altına alma yönündeki tehditlerini ve altyapıyı hedef alan saldırılarını kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) resmi şikayette bulunacağını bildirdi.

Başbakan Nevvaf Selam başkanlığında gerçekleştirilen olağan kabine toplantısında, İsrail'in saldırıları ve bunların yol açtığı yerinden edilme krizinin etkileri ele alındı.

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Enformasyon Bakanı Paul Markus, İsrail'in Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi işgal altına alma yönündeki tehditlerini ve altyapıyı hedef alan saldırılarını kınadıklarını belirtti.

Markus, köprülerin bombalanması, evlerin hedef alınması ve sivillerin zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukuk ve BM Şartı'na aykırı olduğunu vurguladı.

Lübnan hükümetinin, İsrail'in ihlallerine ve saldırı ve işgal tehditlerine karşı BMGK'ye resmi şikayette bulunacağını aktaran Markus, Başbakan Selam'ın da BM Genel Sekreteri ile doğrudan temas kuracağını ifade etti.

Bakan Markus, başkent Beyrut'ta güvenliğin artırılması kapsamında ordu ve iç güvenlik güçlerinin devriyelerinin yoğunlaştırıldığını da bildirdi.