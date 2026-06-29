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Lübnan Genelkurmay Başkanı Heykel, CENTCOM Komutanı Cooper ile Lübnan ve bölgedeki son gelişmeleri görüştü

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Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolph Heykel, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper ile Beyrut'ta bir araya gelerek bölgesel gelişmeler, İsrail ile çerçeve anlaşmasının uygulanması ve askeri işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolph Heykel, başkent Beyrut'ta ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile Lübnan ve bölgedeki son gelişmeler, İsrail ile imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanması ve gelecekte askeri işbirliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Heykel, CENTCOM Komutanı Cooper ve beraberindeki heyeti, Beyrut'un Yarze bölgesindeki ofisinde kabul etti.

Görüşmede, Lübnan ve bölgedeki son gelişmeler, İsrail ile imzalanan çerçeve anlaşmasının güvenlik ekinin uygulanmasına yönelik mekanizmanın başarıya ulaştırılmasının önemi ile iki ülke arasındaki işbirliğinin gelecekte daha da geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Heykel, ABD'nin Lübnan ordusuna sağladığı destek dolayısıyla teşekkür ederek, Lübnan'ın güvenlik ve istikrarının korunması amacıyla iki ülke orduları arasındaki işbirliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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