Lübnan Genelkurmay Başkanı Heykel, ABD'ye istişare ve koordinasyon ziyaretini tamamladı

Güncelleme:
Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel, 2-5 Şubat tarihlerinde ABD'ye yapmış olduğu ziyarette, iki ülke orduları arasındaki istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi amacıyla üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde askeri işbirliğinin güçlendirilmesi ve Lübnan ordusunun kapasitesinin desteklenmesi konuları ele alındı.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel'in, 2-5 Şubat tarihlerinde ABD'ye düzenlediği ziyaret kapsamında, iki ülke orduları arasındaki istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi amacıyla üst düzey görüşmeler yaptığı belirtildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Heykel'in 2-5 Şubat'ta ABD'ye düzenlediği ziyaret kapsamında, Beyaz Saray danışmanları, Savunma ve Dışişleri bakanlıklarından yetkililer, Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ile askeri ve güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği kaydedildi.

Görüşmelerde, iki ülke orduları arasındaki istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi, askeri işbirliğinin güçlendirilmesi ve Lübnan ordusunun kapasitesinin desteklenmesinin ele alındığı vurgulandı.

Ekim ayında planlanan ziyaret iptal edilmişti

Lübnan Genelkurmay Başkanı Heykel'in, 18 Ekim 2025'te Washington'a yapması planlanan ziyareti iptal edilmişti.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, iptalin gerekçesinin, Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunda Lübnan ordusuna verilen görevin yeterince yerine getirilmemesinden ABD yönetiminin duyduğu rahatsızlık olduğu belirtilmişti.

Lübnan hükümeti, 5 Ağustos 2025'te ordudan, başta Hizbullah olmak üzere tüm grupların silahlarının devlet tekelinde toplanmasına yönelik bir plan hazırlamasını istemişti. Ancak Hizbullah, hazırlanan 5 aşamalı plana karşı çıkarak silahlarını teslim etmeyeceğini açıklamıştı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

