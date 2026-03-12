Lübnan Dışişleri Bakanı, ülkedeki altyapının hedef alınmaması için İsrail'e baskı kurulmasını istedi

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, ülkesindeki altyapının hedef alınmaması için İsrail'e baskı kurulması talebinde bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Recci, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Recci ve Falconer görüşmesinde Lübnan'daki son durum ele alındı.

Bakan Recci, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında altyapıyı hedef almaması için İngiltere'den Tel Aviv'e baskı kurmasını istedi.

İngiliz Bakan Falconer ise ülkesinin Lübnan'a insani yardıma hazır olduğunu, ateşkes sağlanması amacıyla ilgili taraflarla çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares de Lübnan'a destek vereceklerini ve dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınayan Albares, Lübnan'da istikrarın sağlanması için İspanya olarak her türlü çabayı sarf edeceklerini kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 artarak 687'ye, yaralı sayısının ise 1768'e yükseldiğini açıklamıştı.

Hükümet, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.